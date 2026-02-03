Ara transfer döneminde sol bek takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş, Mahamadou Nagida için Rennes'e teklif yaptı. Fransız kulübünden teklife yanıt geldi. İşte detaylar...

Ara transfer döneminde David Jurasek ile yollarını ayıran ve sol bek pozisyonunda yalnızca Rıdvan Yılmaz'ı kadrosunda bulunduran Beşiktaş, bu bölge için transfer çalışmalarını sürdürüyor.

L'Equipe'in haberine göre siyah-beyazlılar, Rennes'de forma giyen sol bek oyuncusu Mahamadou Nagida için 5 milyon euro'luk teklif yaptı.

Fransız kulübü, Jeremy Jacquet'in Liverpool'a transferinin ardından Kamerunlu oyuncuyu göndermek istemediğini ve teklifi reddettiğini iletti.

PERFORMANSI

Bu sezon Rennes formasıyla 5 maçta 83 dakika süre alan 20 yaşındaki oyuncunun, sezonun ikinci yarısında daha fazla forma şansı bulacağına inanılıyor. Nagida'nın Ligue 1 ekibiyle olan sözleşmesi 2029 yazında sona eriyor.

