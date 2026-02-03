Ara transfer döneminde David Jurasek ile yollarını ayıran ve sol bek pozisyonunda yalnızca Rıdvan Yılmaz'ı kadrosunda bulunduran Beşiktaş, bu bölge için transfer çalışmalarını sürdürüyor.
L'Equipe'in haberine göre siyah-beyazlılar, Rennes'de forma giyen sol bek oyuncusu Mahamadou Nagida için 5 milyon euro'luk teklif yaptı.
Fransız kulübü, Jeremy Jacquet'in Liverpool'a transferinin ardından Kamerunlu oyuncuyu göndermek istemediğini ve teklifi reddettiğini iletti.
PERFORMANSI
Bu sezon Rennes formasıyla 5 maçta 83 dakika süre alan 20 yaşındaki oyuncunun, sezonun ikinci yarısında daha fazla forma şansı bulacağına inanılıyor. Nagida'nın Ligue 1 ekibiyle olan sözleşmesi 2029 yazında sona eriyor.
