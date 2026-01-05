Beşiktaş bir süredir sol bek takviyesi için arayışlarını sürdürüyor.
Siyah beyazlı ekip, Young Boys'ta forma giyen Jaouen Hadjam'i listesine almış ancak oyuncunun yaşadığı sakatlık sonrası transferden vazgeçmişti.
Kara Kartal'ın yeni hedefini dünyaca ünlü muhabir Fabrizio Romano açıkladı.
Romano, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Beşiktaş'ın İngiliz ekibi Burnley'de forma giyen 24 yaşındaki Quilindschy Hartman ilgilendiğini duyurdu.
Siyah beyazlı ekibin transfer için kısa süre içerisinde ilk adımı atması ve Burnley'e resmi teklifini iletmesi bekleniyor.
Burnley'de bu sezon 15 maçta görv yapan Quilindschy Hartman 4 asist katkısında bulundu.
İŞTE FABRIZIO ROMANO'NUN O PAYLAŞIMI...