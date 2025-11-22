Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yarın Samsunspor'u konuk edecek Beşiktaş, müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirildi.
Kondisyon ve taktik çalışan futbolcular, antrenmana ısınma koşuları ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. Antrenman, 5'e 2 top kapma idmanının ardından taktik çalışmayla tamamlandı.
Beşiktaş-Samsunspor mücadelesi, yarın saat 17.00'de Tüpraş Stadı'nda oynanacak.