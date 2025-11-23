Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Samsunspor'u ağırlayacak. Siyah beyazlılar kritik mücadeleyi kazanarak 3 puanı hanesine yazdırmayı planlıyor. Karşılaşma öncesi her iki takımın da sahaya süreceği muhtemel 11 belli oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Trendyol Süper Lig'in 13'üncü haftasının kritik maçında Beşiktaş kendi sahasında Samsunspor'u konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak zorlu karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Atilla Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Serkan Çimen yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Ömer Tolga Güldibi. Trendyol Süper Lig'de oynadığı 12 müsabakada 6 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet alan siyah-beyazlı takım haftaya 20 puanla girdi.



SERGEN YALÇIN KULÜBEYE DÖNÜYOR



Rafa Silva problemi ile karşı karşıya kalan ve üzerinde dolaşan kara bulutları dağıtmak isteyen siyahbeyazlı takım galibiyete konsantre oldu. Milli maçlar nedeniyle Süper Lig'e verilen aradan önce deplasmanda Antalyaspor'u 3-1 yenerek moral bulan Kartal, güçlü rakibini de mağlup ederek seri başlatmayı amaçlıyor. Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart gördüğü için 1 maç ceza alan teknik direktör Sergen Yalçın Samsunspor maçında yeniden kulübedeki yerini alabilecek.



4 OYUNCU OYNAMAYACAK



Fotomaç'ın haberine göre, Beşiktaş'ta 4 oyuncu formasından uzak kalacak. Kırmızı kart cezalısı kaptan Orkun Kökçü ile sakatlıkları süren Mustafa Erhan Hekimoğlu ve Necip Uysal forma giyemeyecek. 'Mekanik lomber' ağrı tanısıyla bir tedavi programı uygulanan ve uzun süredir takımla antrenmanlara çıkmayan Rafa Silva takımdaki yerini alamayacak.



EMİRHAN GÖREVE HAZIR



Siyah-beyazlılarda sarı kart cezasını tamamlayan Emirhan Topçu, Samsunspor maçıyla yeniden formasına kavuşacak. Ligdeki Antalyaspor maçında cezasından dolayı görev yapamayan milli savunmacı, teknik direktör Sergen Yalçın'ın şans vermesi durumunda 1 maç aradan sonra siyah-beyazlı formayı giyecek.



UDUOKHAI CEZA SINIRINDA



Beşiktaş'ta üç sarı kartı bulunan Felix Uduokhai ceza sınırında bulunuyor. Alanyaspor, RAMS Başakşehir ve Galatasaray mücadelelerinde sarı kartla cezalandırılan Alman defans oyuncusu, Samsunspor maçında kart görmesi halinde gelecek hafta Fatih Karagümrük ile oynanacak müsabakada cezalı duruma düşecek.



SAMSUN TERS GELİYOR



Beşiktaş, Samsunspor'u konuk ettiği son 3 maçta yenemedi. Siyahbeyazlılar, 2011-2012 sezonunda İstanbul'da rakibiyle oynadığı maçta 1-0 mağlup olurken, 2023-2024'te 1-1, 2024- 2025'te ise golsüz berabere kaldı. Söz konusu 3 karşılaşmayı da kazanamayan Beşiktaş rakibini yenerek galibiyet hasretini dindirmek istiyor.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER:

Beşiktaş: ERSİN, GÖKHAN, PAULISTA, DJALO, RIDVAN, NDIDI, KARTAL, CENGİZ, CERNY, JOTA SILVA, TOURE

Samsunspor: OKAN, ZEKİ, DRONGELEN, BOREVKOVIC, TOMASSON, MAKOUMBOU, YUNUS EMRE, EMRE, MUSABA, HOLSE, NDIAYE