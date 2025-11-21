Siyah-beyazlılar sezon başında Arthur Masuaku ile yolları ayrıldıktan sonra sol bekte David Jurasek ve Rıdvan Yılmaz'dan beklenen verimi alınamadı. Çekyalı oyuncu gerek savunma gerekse hücumda son derece etkisiz bir görüntü çizerken, yedek kulübesine mahkum kaldı. Devre arasında 25 yaşındaki futbolcuyla yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Fotomaç'ın haberine göre, bu bölge için harekat başlatan Beşiktaş'ın gündemine Monaco forması giyen Caio Henrique geldi.

YALÇIN BEĞENDİ

Futbol A Takımı Genel Koordinatörü Serkan Reçber'in teknik heyete sunduğu listede teknik direktör Sergen Yalçın'ın dikkatini en fazla çeken sol bek Caio Henrique oldu. Tecrübeli hoca 28 yaşındaki futbolcu için 'bizim için ideal' raporunu verdi. Başkan Serdal Adalı daha önce oyuncunun menajeri Giuliano Bertolucci ile Andrey Santos ve Angelo transferi için görüşme yapmıştı. İki tarafın arasındaki sıcak ilişkiler transfer için avantaj olarak görülüyor.

TRANSFERDE RAKİP GREMIO

Beşiktaş'ın bu transfer için en büyük rakibi Brezilya Serie A ekibi Gremio. Monaco'da beklediğini bulamayan ve Fransız ekibinden ayrılması beklenen Brezilyalı sol bekle Brezilya'nın köklü kulübü de yakından ilgileniyor. Bu sezon ligde çok kötü bir performans ortaya koyan Gremio'nun bu transfer için istekli olduğu öğrenildi.

SOL AYAĞI RAKET GİBİ

5 kez Brezilya Milli Takımı'nda forma giyen deneyimli futbolcunun öne çıkan vasıfları temiz ayağı ve etkili ortaları. Özellikle yerden pasları ve isabetli ortalarıyla takım arkadaşlarına çok sayıda gol pozisyonu hazırlayabiliyor. Hücumcu bek olarak bilinmesine rağmen ikili mücadelelerdeki başarısıyla dikkat çekiyor.

15

Monaco 2020 yılı yaz transfer döneminde Atletico Madrid'den renklerine kattığı Caio Henrique'nin bonservisine 8 milyon euro ödemişti. Piyasa değeri 15 milyon euro olan deneyimli futbolcu, sol kanat ve stoper bölgesinde de görev yapabiliyor. Henrique'nin kulübüyle olan sözleşmesi Haziran 2027'de sona erecek.