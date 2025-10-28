Sergen Yalçın'ın kredisi azaldı!

Beşiktaş, Süper Lig'de son olarak Kasımpaşa ile berabere kalarak zirve yarışının uzağında kaldı. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, ikinci döneminde aldığı kötü sonuçlarla eleştiriliyor. Siyah-Beyazlılar'ın bu süreçte ortaya koyduğu futbol taraftarların büyük tepkisini çekiyor.

DERBİ KRİTİK ÖNEMDE

Takvim'de yer alan habere göre Sergen hocanın geldiği günden beri yıldız oyunculara dokunamaması ve sürekli kadro kalitesini eleştirmesi de tartışılan bir başka konu. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın için hafta sonu oynanacak Fenerbahçe derbisi büyük önem taşıyor. Beşiktaş, pazar günü oynanacak derbide kötü sonuç alması halinde Sergen hocanın koltuğu da sallanmaya başlayacak. Beşiktaş Yönetimi'nin şu anki planlarında teknik direktör değişimi yok. Ancak derbi maçta ortaya konacak futbol ve çıkacak sonuç fikirlerinin değişmesine neden olabilecek.