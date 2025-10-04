DİĞER HABERLER
00:21
Beşiktaş RAMS Park'a ulaştı! 04 Ekim 2025 | 12:00
00:51
Serdal Adalı'dan Abraham ve ayrılık açıklaması! 17 Eylül 2025 | 12:00
05:32
Beşiktaş'a Sambacı kanat! Ferreirinha... 10 Eylül 2025 | 12:00
04:35
Beşiktaş'ın yeni transferi Cerny, İstanbul'da! 01 Eylül 2025 | 12:00
23:07
Beşiktaş'ta Solskjaer'den Lausanne maçı öncesi sakatlık açıklaması! 27 Ağustos 2025 | 12:00
03:18
Beşiktaş'ın yeni transferi Tiago Djalo İstanbul'da 26 Ağustos 2025 | 12:00
02:12
El Bilal Toure İstanbul'da 25 Ağustos 2025 | 12:00
02:27
Beşiktaş'ın yeni transferi Rıdvan Yılmaz İstanbul'da 22 Ağustos 2025 | 12:00
