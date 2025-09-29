Beşiktaş - Kocaelispor maçının VAR'ı açıklandı!
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 29.09.2025 - 12:12
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Kocaelispor'u ağırlayacak.
Ali Şansalan'ın düdük çalacağı karşılaşma öncesi VAR koltuğunda oturacak hakem açıklandı.
TFF'den yapılan duyuruya göre, Beşiktaş - Kocaelispor maçının VAR'ı Ömer Faruk Turtay oldu.