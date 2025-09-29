Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci haftasında İngiltere temsilcisi Liverpool ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. 8'e 2 top kapma çalışmasıyla devam eden idmanın basına kapalı bölümünde maçın taktik çalışmasının yapıldığı belirtildi.
Sarı-kırmızılı takım, antrenmanı tam kadro olarak gerçekleştirdi.
Galatasaray, 30 Eylül Salı günü RAMS Park'ta saat 22.00'de Liverpool ile karşılaşacak.