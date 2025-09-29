Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe konuk ettiği Hesap.com Antalyaspor'u karşılaşmanın son bölümünde bulduğu gollerle 2-0 mağlup etti. Spor yazarı Ahmet Çakar, Kanarya'nın galibiyetini çarpıcı ifadelerle değerlendirdi. İşte o sözler... (FB spor haberi)

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, sahasında Hesap.com Antalyaspor'u Talisca ve Szymanski'nin golleriyle 2-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı. Karşılaşmayı değerlendiren Sabah gazetesi yazarı Ahmet Çakar, özellikle verilen penaltı pozisyonuna dair çarpıcı ifadeler kullandı.