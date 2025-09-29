Ahmet Çakar’dan flaş Fenerbahçe yorumu: Övgüyü hak eden neredeyse hiçbir futbolcu yok
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe konuk ettiği Hesap.com Antalyaspor'u karşılaşmanın son bölümünde bulduğu gollerle 2-0 mağlup etti. Spor yazarı Ahmet Çakar, Kanarya'nın galibiyetini çarpıcı ifadelerle değerlendirdi. İşte o sözler... (FB spor haberi)
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, sahasında Hesap.com Antalyaspor'u Talisca ve Szymanski'nin golleriyle 2-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı. Karşılaşmayı değerlendiren Sabah gazetesi yazarı Ahmet Çakar, özellikle verilen penaltı pozisyonuna dair çarpıcı ifadeler kullandı.
"FENERBAHÇE KÖTÜ OYNADI AMA KAZANDI"
Çakar, sarı-lacivertli takımın performansını eleştirerek şu ifadeleri kullandı: "Fenerbahçe kötü oynadığı, futbol adına ortaya hiçbir şey koyamadığı bir maçı kazandı. Çünkü kazanmak zorundaydılar. Aksi halde büyük bir kaos başlayabilirdi."
"Övgüyü hak eden neredeyse hiçbir futbolcu yoktu. Takım ruhsuzdu, yapışık oynamadılar, çabuk değillerdi ve dönen topları kazanamadılar. İlk yarıda Antalyaspor çok net bir pozisyon yakaladı ama değerlendiremedi. Devre bitmeden Ederson'un kurtardığı pozisyon belki de Fenerbahçe'deki büyük krizin önüne geçti."
"PAAL'IN HEDİYESİ PENALTI"
Maçın kırılma anının penaltı olduğunu belirten Çakar, şu sözleri dile getirdi: "İkinci yarıda da Fenerbahçe kötü oynarken artık sona yaklaşılmıştı. Antalyasporlu Kenneth Paal, tamamen gereksiz bir yerde penaltıya sebep olarak maçı Fenerbahçe'ye adeta hediye etti. Ardından Szymanski'nin golü geldi ve Fenerbahçe günü kurtardı."
"HAKEM DOĞRU KARAR VERDİ"
Mücadelenin hakemi Ali Yılmaz'ı da değerlendiren Çakar, penaltı kararını doğru bulduğunu vurguladı: "Ali Yılmaz vasat bir hakem. Fena değil ama kalitesi sınırlı. Ancak verdiği penaltıda kesinlikle haklı. Çünkü ayak kafa seviyesine kalkıyor, önce topa vuruyor ama ardından Nene'nin kafasına geliyor. Bu mutlak bir penaltı. Bunun dışında ise bazı faulleri gereksiz çaldı ve bir-iki sarı kartı es geçti."