GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'tan Victor Osimhen açıklaması!
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında oynanacak olan Liverpool mücadelesi öncesi açıklamalarda bulundu. Okan Buruk sakatlığı bulunan Victor Osimhen ile ilgili konuştu. İşte o sözler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Yayın Tarihi: 29.09.2025 - 11:29 Güncelleme Tarihi: 29.09.2025 - 11:33
Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında oynanacak olan Liverpool maçı öncesi açıklamalarda bulundu.
Okan Buruk sakatlığı bulunan Victor Osimhen ile ilgili konuştu.
İŞTE O SÖZLER:
"Victor antrenmanlara devam etti. Bugün de son antrenmandaki durumunu göreceğiz. Son maçta 10 dakika oynaması, antrenmanlara devam etmesi pozitif. Bugünkü durumuna bakıp karar vereceğiz."