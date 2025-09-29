Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında evinde Antalyaspor'u 2-0 yendi. Sarı lacivertlilerin galibiyet golleri Anderson Talisca ve Sebastian Szymanski'den geldi.

Öte yandan Anderson Talisca, Antalyaspor karşılaşmasının ardından flaş bir paylaşımda bulundu.

31 yaşındaki oyuncu resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Disiplin, alkış ve motivasyon olmadığında bile, kimse sana inanmadığında bile, her gün devam edebilmektir. Tekrar ettiklerinle bir kimlik yaratırsın. Eğer rol yapmakta ısrar edersen, aklın o kişi olduğuna inanır." ifadelerini kullandı.