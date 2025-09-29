Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile futbolculardan Mario Lemina , Liverpool maçı öncesinde basın mensuplarının karşısına çıktı.

OKAN BURUK'UN AÇIKLAMALARI

"Diogo Jota biliyorsunuz 3 ay önce trafik kazasında hayatını kaybetmişti. Liverpool maçı öncesi anmamız gerekiyordu. Stadyumda da benzer bir şey olacaktır. Çok iyi ve formda takıma, son maçını kaybetse de, son maçında iyi oynamasa ve pozisyon verse de lige ve Şampiyonlar Ligi'ne iyi başlayan bir takımla oynayacağız. Kendi sahamızda oynayacağımız bu tür maçları, bu sahnede kendimizi göstermemiz gereken maçlardan biri. Galatasaray gibi oynayacağımız ve Galatasaray gibi düşüneceğimiz bir maç olacak. Kendi sahamızda bu tür maçları şiddetli b askıları yapmamız gerekiyor, hissettirmemiz gerekiyor. Rakibimizi bu anlamda baskı altına almamız gereken maçlardan biri. Taraftarımızla birlikte bunu başaracağımızı biliyoruz. Çok maç oynadık bu tür. Benim 4. senem ve oynadığımız en sert maçlardan biri bu olacak. Çok önemli, başarılı bir takım ve başarılı bir hoca. Biz de kendi planlarımızla sahada olup en iyisini yapmak istiyoruz."

LEROY SANE HAKKINDA

"Birinci soru olarak direkt oyuncu sorusunu konuşmak doğru değil. Tüm oyuncularımdan memnunum. Hepsi ellerinden geleni yapıyor. Ligde 7'de 7 ile gidiyoruz. İyi oynamadığımız maçlar oldu. Sadece 1-2 oyuncu üzerinden değil, takım olarak daha iyisini yapmalıyız. Birinci sorumluluk benim. Oyuncularını iyi hazırlaması, motive etmesi, maç planını hazırlaması konusunda birinci iş teknik ekipte. Oyuncularıma inanıyorum, güveniyorum. Her oyuncu yüzde yüzünü yapmaya çalışıyor. Bu tabii ki maç maç değişiyor. Liverpool'un Crystal Palace performansına bakarsak, ilk yarıyı 5-0 geride bitirmesi gerekiyordu. Gerçekte böyle bir takım değil, oyuncular kötü oynayabilir, rakip daha iyi olduğu yerler olabilir. Oyuncu üzerinden gitmektense takım olarak sonunda iyi bitirmiştik, takım olarak bitirmiştik. Bu sene de yeni oyuncularla birlikte yakalamaya çalışıyoruz. Maç maç değiştirebiliyoruz oyuncuları, yeni gelenler adapte olacak, kadrolar yaz başında tamamlanmıyor. Oyuncularımızın hepsini oynatmak için çok fazla değişiklik yaptık. Sabit kadroyla devam etmiyoruz. Sıkıntıları olabiliyor. Geçiş dönemi devam etti. Galatasaray yarından itibaren kendi kimliğini göstermeli.

LIVERPOOL EŞLEŞMESİNE DAİR

"Orta saha olarak uzaktan atmıştım. Şimdi Mario Lemina'dan bekliyoruz. Şaka bir yana, Galatasaray çok büyük maçlar oynadı tarihinde. Birçoğunda oynadım, önemli başarılarda yer aldım. Teknik direktör olarak oyuncularımla birlikte bu başarılara imza atmak istiyorum. Taraftarımızla birlikte atmosferi, tutkuyu göstermemiz lazım. Liverpool'un Newcastle maçını izledim. Newcastle çok tutkuluydu. 10 kişiyle iyi oynadılar. Bence tutkuyla birlikte goller ve skor gelecektir."

BEKLENTİLERİN DÜŞÜK OLMASIYLA İLGİLİ

"Gayet normal. İlk maçta hiç beklemediğimiz bir sonuç aldık. O maç orada kaldı. Yeni bir maç bizi bekliyor. İnancımızı birlikteliğimizi gösterdiğimizde, her maçta olduğu gibi bu maçta da tek isteğimiz kazanmak olacak. Negatif havanın oluşması da gayet normal."

OYUNCULARIN RUH HALİ

"Önemli oyunculara sahibiz. Yarın sadece başlayacak 11 değil, maçı bitirecek 11'imiz de çok önemli olacak. Yüksek tempolu maçlarda kulübeden gelecek oyuncularınızın da çok önemli olması lazım. Maça başlayacak ve bitirecek takım olarak bakıyorum. İnşallah oyuncularım da bu şekilde bakacaktır. Oynamayan üzülüyor, düşüyor tabii ama yarınki maç, böyle bir maç değil. Girecek oyuncularımızın dirençleri, yüksek tempoda götürmemiz için etken olacak. Düşüncemiz kazanmak üzere. Kendi sahamızda oyun gücümüzü, isteğimizi, takım olmamızı, neler yapabileceğimizi gösterme günü. Önümüzde böyle bir şans var bence. Kötü başladığımız Şampiyonlar Ligi serüvenini iyiye götürme, bir önceki maçı unutturma şansı var. Bu açıdan bakmak gerekiyor."

ROLAND SALLAI'NİN ÇOK YÖNLÜLÜĞÜ

"Roland oyuncu ve kişilik olarak mutlu olduğumuz bir oyuncu. Mevki ayırt etmeksizin yüzde yüzünü yapıyor. Ondan çok mutluyum. Milli takım performansını biliyorduk. Sağ bek mevkisinde yeni bir opsiyon oldu, çok önemli. Bu bizim için çok sevindirici."

MAÇTAN BEKLENTİLERİ

"Her takımın burada ilk amacı, ilk 24'ün içinde olmak. Devamında ilk 16, ilk 8... Geçen senenin kazananı, son haftalarda 24'e kalan bir takım, PSG. Manchester City, son anda ilk 24'e kaldı. Bu formatta kötü başlayıp iyi bitirme şansınız var. Oynayacağınız, kazanacağız maçlar değerli. Nasıl başladıysak aynı hedefle devam edeceğiz. Bu maçta da planlarımız, düşüncelerimiz var. Her şeyden önce sahada iyi olmalı, inanmalıyız. Ben de inanan bir oyuncu grubuna sahibim."

MARIO LEMINA'NIN AÇIKLAMALARI

"Çok zorlu bir maç. Dünyanın en iyi takımlarından biri rakibimiz. Pozitif şekilde yaklaşıyoruz bu maça. Elimizden gelenin en iyisini yapmak istiyoruz. Bizim de çok iyi oyuncularımız var. Odaklanmamız gerekiyor. Kazanmak için en iyisini yapmalıyız. Günün sonunda, rakip zor da olsa 3 puan almak istiyoruz. Takımımıza inanıyoruz. Herkesi gururlandırmak istiyoruz. Bildiğiniz gibi kariyerimde birçok kez Liverpoool'a karşı oynadım. Nasıl oynadıklarını biliyorum. Bir oyuncu değil, anahtar oyuncu değil, bir oyuncu ile çözülemez. Birçok oyuncumuz, liderimiz var. Kazanmak istiyoruz. Ben de üzerime düşeni yapmak istiyorum. Kendi aramızda iyi bir kimyamız var. Bu maçta başarı kimya ile ilgili, birlikte savunma, birlikte hücum. Biz elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Gurur duymayı çok istiyoruz. Frankfurt maçında başta iyi oynadık. Ufak detaylar, ufak hatalar maçın gidişatını etkileyebiliyor böyle maçlarda. Onlar gol atmadan önce 2-0 yapabilirdik. Bu tarz detaylar değiştirebiliyor. Değişik bir maçtı. O şekilde açık farkla kaybetmeyi hak etmedik. Tekrar odaklanmalıyız. Maçları iyi bitirmeliyiz. Moral olarak da maçın başında nasılsak öyle devam etmeliyiz. Önümüzde yeni bir maç var. Oradaki ilk 35 dakikadan daha iyisini yapmaya çalışacağız."

LIVERPOOL FORM DURUMU

"Liverpool için böyle zayıf oldukları bir an demek doğru olmaz. Evde oynamamız üzerinden kendimize güvenmeliyiz. Müthiş bir maç olacak. Çok çok hazır olmalıyız. Kolay olmayacak. Onlar bir sezonda çok maç kaybetmiyorlar. Biz de çok az maç kaybediyoruz. Çok konsantre olmalıyız. Dünyanın en iyilerinden biriyle oynayacağız. Biz de öyle bir takım olabiliriz demek istiyoruz."