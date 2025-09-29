Van Spor FK-Amed SK maçı şifresiz izle | İmaj Altyapı Van Spor FK-Amed SK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Trendyol 1. Lig 2025-2026 sezonunun 8. haftasında Van Spor FK, Amed SK'yı ağırlayacak. Kritik karşılaşmayı kazanarak üst sıralara çıkmanın hesaplarını yapan iki takım da heyecan dolu karşılaşmada 3 puanın sahibi olmayı amaçlıyor. "Van Spor FK-Amed SK maçı canlı izle" aramaları, karşılaşmanın yaklaşmasıyla birlikte hız kazandı. Peki, İmaj Altyapı Van Spor FK-Amed SK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...