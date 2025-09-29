Ömer Üründül’den Fenerbahçe'nin yıldızına övgü: Orta saha tek savaşçıydı...
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Hesap.com Antalyaspor'u sahasında 2-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Sarı-lacivertlilerin gollerini Talisca ve Szymanski kaydetti. Sabah gazetesi yazarı Ömer Üründül, karşılaşmayı değerlendirdi ve teknik direktör Tedesco'ya sert eleştiriler yöneltti.
"YİNE GARİP BİR İLK 11 KARŞIMIZA ÇIKTI" Üründül, Fenerbahçe'nin sahaya çıkan kadrosunu eleştirerek şu ifadeleri kullandı: "Dün gece yine çok tuhaf bir ilk 11 gördük. Orta sahada pres gücü düşük, devamlılık sorunu yaşayan Talisca ve Asensio ikilisi vardı. Bu durum, rakibe adeta 'Geride iyi kapan, eğer organize çıkabilirsen çok pozisyon bulursun' mesajını verdi."
"Antalyaspor alanı iyi daralttı, Fenerbahçe'yi üretkenlik sıkıntısına soktu. İlk yarıda yalnızca bir net pozisyon bulabildiler, onu da Ederson kurtardı. Hücum girişimlerinde sezon başından bu yana olduğu gibi yine son derece yetersizdiler. Takımı rahatlatan, ikinci yarıda kazanılan penaltı oldu. Maçın son dakikalarında sıkıntıya düşebilirlerdi ama 90+2'de gelen ikinci gol işi bitirdi."
"TEDESCO'NUN TERCİHLERİ SÜREKLİ PROBLEMLİ" Üründül, Tedesco'nun son haftalardaki tercihlerini de hatalı buldu: "Kasımpaşa, Dinamo Zagreb ve Antalya maçlarında yanlış kadro tertipleri vardı. Bir noktayı özellikle vurgulamak istiyorum; Galatasaray için Torreira ne kadar vazgeçilmezse, Fenerbahçe için de İsmail Yüksek aynı derecede önemli. Ancak Fenerbahçe'nin teknik direktörleri onu sürekli göz ardı ediyor. Dün gece sahadaki tek savaşçı oydu."
"KEREM AKTÜRKOĞLU'NDAKİ DÜŞÜŞ ŞAŞIRTICI" Deneyimli yorumcu, Kerem Aktürkoğlu'nun fiziksel durumuna da dikkat çekti: "Kerem'deki inanılmaz fiziki düşüş gerçekten çok ilginç. Bunun nedenini çözmek zor."
"NICE MAÇI TEHLİKEYE GİREBİLİR" Üründül, Fenerbahçe'nin Avrupa'daki kritik Nice deplasmanına da değinerek şu uyarıyı yaptı: "Fenerbahçe'nin Perşembe gecesi Nice ile çok önemli bir maçı var. Fransız ekibi bu sezon formsuz ama kadro planlamasında aynı hatalar yapılırsa o maç da çok zora girer. Benden söylemesi."