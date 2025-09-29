Haberler Fenerbahçe Haberleri Ömer Üründül’den Fenerbahçe'nin yıldızına övgü: Orta saha tek savaşçıydı...

Ömer Üründül’den Fenerbahçe'nin yıldızına övgü: Orta saha tek savaşçıydı... Trendyol Süper Lig'de Hesap.com Antalyaspor'u mağlup eden Fenerbahçe şampiyonluk yarışında farkın daha da açılmasına izin vermedi. Karşılaşmanın ardından duayen spor yazarı Ömer Üründül sarı-lacivertlilerin yıldız ismine övgüde bulundu. İşte o sözler... (FB spor haberi) Fenerbahçe Haberleri









Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Hesap.com Antalyaspor'u sahasında 2-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Sarı-lacivertlilerin gollerini Talisca ve Szymanski kaydetti. Sabah gazetesi yazarı Ömer Üründül, karşılaşmayı değerlendirdi ve teknik direktör Tedesco'ya sert eleştiriler yöneltti.

"YİNE GARİP BİR İLK 11 KARŞIMIZA ÇIKTI"

Üründül, Fenerbahçe'nin sahaya çıkan kadrosunu eleştirerek şu ifadeleri kullandı: "Dün gece yine çok tuhaf bir ilk 11 gördük. Orta sahada pres gücü düşük, devamlılık sorunu yaşayan Talisca ve Asensio ikilisi vardı. Bu durum, rakibe adeta 'Geride iyi kapan, eğer organize çıkabilirsen çok pozisyon bulursun' mesajını verdi."