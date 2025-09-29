Adana Demirspor-Sarıyerspor maçı şifresiz izle | Adana Demirspor-SMS Grup Sarıyerspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Trendyol 1. Lig 2025-2026 sezonunun 8. haftasında Adana Demirspor, SMS Grup Sarıyerspor'u ağırlayacak. Kritik karşılaşmayı kazanarak üst sıralara çıkmanın hesaplarını yapan iki takım da heyecan dolu karşılaşmada 3 puanın sahibi olmayı amaçlıyor. "Adana Demirspor-Sarıyerspor maçı canlı izle" aramaları, karşılaşmanın yaklaşmasıyla birlikte hız kazandı. Peki, Adana Demirspor-SMS Grup Sarıyerspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...

Adana Demirspor-Sarıyerspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol 1. Lig 2025-2026 sezonunun 8. haftasında futbolseverleri keyifli bir mücadele bekliyor. Adana Demirspor sahasında SMS Grup Sarıyerspor'u ağırlayacak. Sezona 3 puan alarak devam etmeyi amaçlayan iki takım da kritik karşılaşmada hata yapmak istemiyor. Futbolseverler ise "Adana Demirspor-Sarıyerspor maçı canlı izle" konusunu araştırmaya devam ediyor. Peki, Adana Demirspor-SMS Grup Sarıyerspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ADANA DEMİRSPOR-SARIYERSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig 2025-2026 sezonu 8. haftasında oynanacak Adana Demirspor-SMS Grup Sarıyerspor maçı 29 Eylül Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak.

ADANA DEMİRSPOR-SARIYERSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak Adana Demirspor-SMS Grup Sarıyerspor maçı beIN Sports MAX 1 ve Tabii Spor 6 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.