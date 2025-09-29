Ankara Keçiörengücü-Pendikspor maçı şifresiz izle | Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Atko Grup Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Trendyol 1. Lig 2025-2026 sezonunun 8. haftasında Ankara Keçiörengücü, Pendikspor'u ağırlayacak. Kritik karşılaşmayı kazanarak üst sıralara çıkmanın hesaplarını yapan iki takım da heyecan dolu karşılaşmada 3 puanın sahibi olmayı amaçlıyor. "Ankara Keçiörengücü-Pendikspor maçı canlı izle" aramaları, karşılaşmanın yaklaşmasıyla birlikte hız kazandı. Peki, Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Atko Grup Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...