Ankara Keçiörengücü-Pendikspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
Trendyol 1. Lig 2025-2026 sezonunun 8. haftasında futbolseverleri keyifli bir mücadele bekliyor. Ankara Keçiörengücü sahasında Pendikspor'u ağırlayacak. Sezona 3 puan alarak devam etmeyi amaçlayan iki takım da kritik karşılaşmada hata yapmak istemiyor. Futbolseverler ise "Ankara Keçiörengücü-Pendikspor maçı canlı izle" konusunu araştırmaya devam ediyor. Peki, Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Atko Grup Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ-PENDİKSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Trendyol 1. Lig 2025-2026 sezonu 8. haftasında oynanacak Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Atko Grup Pendikspor maçı 29 Eylül Pazartesi günü saat 14.30'da başlayacak.
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ-PENDİKSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Aktepe Stadyumu'nda oynanacak Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Atko Grup Pendikspor maçı beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ-PENDİKSPOR MAÇI CANLI İZLE