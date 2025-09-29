Trendyol Süper Lig'de erteleme maçında 10 oyuncusundan yoksun sahaya çıkmasına rağmen Kayserispor'u 4-0 yenerek moral bulan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın öğrencileriyle 'konsantrasyon' toplantısı yaptı. Fotomaç'ın haberine göre, 52 yaşındaki teknik adam, Kocaelispor ve Galatasaray maçlarının zirve yarışındaki önemine dikkat çekti. Kayserispor galibiyetinin milat olması gerektiğini vurgulayan Sergen Yalçın toplantıda şöyle konuştu: "Artık istikrar yakalamalı, galibiyet serisi başlatmalıyız.

DERBİ İÇİN ZAFER PLANI

Yapılacak çok işimiz var. Haftaya cumartesi günü oynayacağımız Galatasaray derbisi öncesi Kocaelispor maçında kesinlikle kayıp istemiyorum. Taraftarımızın önünde iyi futbolla kazanarak derbi maçına moralli gidelim. Rakibimiz Galatasaray hafta içinde Liverpool ile Şampiyonlar Ligi maçı oynayacak. Sert bir karşılaşma olacak, yıpranacaklar. Bu durumdan yararlanmalıyız. Galatasaray karşısında alacağımız bir galibiyet hem bizi havaya sokacak hem de taraftarımız için moral olacak."

EN FARKLI SKOR 7-1

İki ekip arasında Süper Lig'de oynanan 40 karşılaşmanın 23'ünü Beşiktaş, 5'ini ise Kocaelispor kazandı. 12 karşılaşmada taraflar eşitliği bozamadı. Siyahbeyazlılar rakibiyle oynadığı son 10 lig müsabakasının 9'unu kazanmayı başarırken, rakibine sadece 1 kez mağlup oldu. Kara Kartal, Körfez'e karşı en farklı galibiyetini 1994-95 sezonunda İstanbul'da 7-1'lik skorla aldı. Yeşil-siyahlı takım ise 1998-99 sezonunda Beşiktaş'ı İstanbul'da 3-0 mağlup ederek en farklı galibiyetini elde etti.