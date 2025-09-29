Sakaryaspor-Sivasspor maçı şifresiz izle | Sakaryaspor-Özbelsan Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Trendyol 1. Lig 2025-2026 sezonunun 8. haftasında Sakaryaspor, Özbelsan Sivasspor'u ağırlayacak. Kritik karşılaşmayı kazanarak üst sıralara çıkmanın hesaplarını yapan iki takım da heyecan dolu karşılaşmada 3 puanın sahibi olmayı amaçlıyor. "Sakaryaspor-Sivasspor maçı canlı izle" aramaları, karşılaşmanın yaklaşmasıyla birlikte hız kazandı. Peki, Sakaryaspor-Özbelsan Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...

Sakaryaspor-Sivasspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol 1. Lig 2025-2026 sezonunun 8. haftasında futbolseverleri keyifli bir mücadele bekliyor. Sakaryaspor sahasında Özbelsan Sivasspor'u ağırlayacak. Sezona 3 puan alarak devam etmeyi amaçlayan iki takım da kritik karşılaşmada hata yapmak istemiyor. Futbolseverler ise "Sakaryaspor-Sivasspor maçı canlı izle" konusunu araştırmaya devam ediyor. Peki, Sakaryaspor-Özbelsan Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SAKARYASPOR-SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig 2025-2026 sezonu 8. haftasında oynanacak Sakaryaspor-Özbelsan Sivasspor maçı 29 Eylül Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak.

SAKARYASPOR-SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanacak Sakaryaspor-Özbelsan Sivasspor maçı beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

SAKARYASPOR-SİVASSPOR MAÇI CANLI İZLE