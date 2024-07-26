Beşiktaş - Gençlerbirliği hazırlık maçı ne zaman? | Beşiktaş - Gençlerbirliği maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş, Avrupa ve Süper Lig'de başarı yakalamak için yeni sezon çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlılar, Bandırmaspor'la yaptığı hazırlık maçının ardından bu kez de Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek. Kocaeli Yıldız Entegre Stadyumu'nda yapılacak maçın canlı yayın kanalı, saati ve muhteşel 11'leri merak ediliyor. Peki Beşiktaş - Gençlerbirliği hazırlık maçı ne zaman? | Beşiktaş - Gençlerbirliği maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 26.07.2024- 09:41