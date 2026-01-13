Son dakika Beşiktaş haberleri: Portekiz ekiplerinden Braga, Beşiktaş'ın genç yıldızı için yaptığı teklifin reddedilmesinin ardından yeni bir teklif hazırlığında. İşte detaylar...

Ara transfer döneminde kadrosuna takviye yapmak isteyen Beşiktaş; David Jurasek, Jonas Svensson ve Gabriel Paulista gibi isimlerle de yollarını ayırdı.

Siyah-beyazlıların transfer gündeminde, Portekiz'den gelen bir teklif, farklı bir ayrılık ihtimalini daha doğurmuş durumda.

BRAGA'DAN 5 MİLYON EURO

Liga Nos ekiplerinden Braga, Beşiktaş'ın genç orta saha oyuncusu Demir Ege Tıknaz'ı kadrosuna katmak konusunda oldukça kararlı ve bu transfer için tüm şartları zorlamaya hazır. Portekiz basınından Bola na Rede'de yer alan habere göre Braga, Beşiktaş'a sunduğu 5 milyon euro'luk ilk teklifin reddedilmesinin ardından yeni bir hamle yapmaya hazırlanıyor.

TEKNİK DİREKTÖRLERİ ÇOK İSTİYOR

Haberde, teknik direktör Carlos Vicens'in orta saha rotasyonunu güçlendirmek adına milli oyuncuyu takımda görmek istediği belirtildi.

RIO AVE DE DEVREDE

Bununla birlikte, Demir Ege Tıknaz için Portekiz'deki tek aday Braga değil. Genç oyuncunun geçtiğimiz sezon kiralık olarak formasını giydiği Rio Ave de, 21 yaşındaki orta sahayı ocak ayında yeniden takıma kazandırmak için devreye girmiş durumda.

PERFORMANSI

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 16 maçta süre alan Demir Ege Tıknaz, 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. 21 yaşındaki oyuncunun Beşiktaş ile olan sözleşmesi 2028 yazında sona eriyor.

İŞTE O HABER