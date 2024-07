Yeni transfer Can Keleş'ten Beşiktaş sözleri! "Teklif geldiği an..."

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'a transfer olan Can Keleş, süreci anlattı. 22 yaşındaki kanat oyuncusu, siyah-beyazlılardan teklif geldiği an iki kere düşünmediğini dile getirdi. İşte o sözler... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, geride kalan sezonda Fatih Karagümrük formasını giyen kanat oyuncusu Can Keleş'i kadrosuna kattı. 22 yaşındaki futbolcu, siyah-beyazlı kulübün sosyal medya hesabına açıklamalarda bulundu.

Tüpraş Stadyumu'nun kendisini büyüleyen bir stat olduğunu anlatan genç oyuncu, "Aşırı güzel bir stat. Tabii taraftarlar da beni çok büyüledi. Burada olduğumdan dolayı aşırı mutluyum. İnşallah seyircilere iyi performansımı gösteririm" diye konuştu.

"TEKLİF GELDİĞİ AN İKİ KERE DÜŞÜNMEDİM"

Beşiktaş'a transfer olma sürecinde dedesinin kendisine tavsiye verdiğini aktaran Can, "Tavsiye veren dedem. Dedem koyu Beşiktaşlı. Teklif de geldiği an ben de iki kere düşünmedim. Çok mutlu oldum. Dedemi dinledim. Ben de Beşiktaş'ı çok seviyorum. Ondan dolayı bu adımı atmak istedim" ifadelerini kullandı.

Siyah-beyazlı takımın yeni transferi sözlerine şöyle devam etti:

"Biz üç kardeşiz. Bir abim bir de benden küçük kız kardeşim var. Ben ortancayım. Çocukluğum güzel geçti. Halen de güzel geçiyor. Abimle olsun kız kardeşimle olsun ailemle iletişimim her zaman güzel. Bir sıkıntımız olduğu zaman veya iyi bir şey olduğu zaman ailecek paylaşıyoruz.

Abim benden yaşça daha büyük. O hep top oynuyordu. Küçükken beni hep yanında sahalara götürüyordu. Ben de onunla hep oynuyordum. O da fark etti futbola ilgimin olduğunu. Babamla birlikte 5 yaşındayken beni kulübe yazdırdılar. Futbol maceram öyle başladı."

"RONALDO'YU ÖRNEK ALIYORUM"

Beşiktaş'ın yeni sezon formalarının tasarımının hoşuna gittiğini vurgulayan Can Keleş, "Küçüklüğümden beri her zaman Ronaldo'yu seviyordum. Belirli yaşa geldi. Halen bu seviyede yüzde yüzünü verebiliyor. Onu her zaman örnek alıyorum" şeklinde konuştu.

Beşiktaş taraftarının kendisini etkilediğini belirten Can, "Taraftarlar çok coşkulu. Benim için çok önde gelen şey. Başkanımız Hasan Arat'ın projesini dinledim. Çok ilgilendim ve hoşuma gitti. Bu iki etkenden dolayı böyle büyük bir Camiaya adım atmak istedim" değerlendirmesinde bulundu.

"KANATTA OYNADIĞIMDAN DOLAYI 7 NUMARAYI AŞIRI SEVİYORUM"

Küçükken hep 10 ya da 7 numaralı formayı giydiğini dile getiren Can, şunları kaydetti:

"Ama yaşım ilerledikçe kanatta oynadığımdan dolayı 7 numarayı aşırı seviyorum. Bana şans getiren bir numara. Eğer kısmet olursa 7 numarayı giymek istiyorum. Eğer olmazsa 77'yi giymek isterim. İki 7 daha iyi durur sırtımda."

"BEŞİKTAŞ GİBİ BİR CAMİAYA GELDİĞİM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

FK Austria Wien'de oynadığı dönemde Avrupa Konferans Ligi'nde attığı ilk golü unutamadığını belirten Can Keleş, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Çok anılarım var. Ama Avusturya'da FK Austria Wien'de oynadığım dönem Avrupa Konferans Ligi'ndeydik. Orada grup aşamasında ilk 11'de çıkmıştım. Orada maç 1-1 bitmişti. İlk Konferans Ligi golümü atmıştım. O an benim için unutulmazdı.

Öncelikle Beşiktaş'a geldiğim için Beşiktaş gibi bir Camiaya geldiğim için çok mutluyum. Elimden geleni vereceğim. İnşallah taraftarlarımızı hep mutlu ederim. Onlar da beni mutlu eder ve güzel bir sezon geçiririz."