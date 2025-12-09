Anadolu Efes, 2025-2026 sezonuna şampiyonluk hedefi ve yenilenen kadrosuyla başlasa da, Igor Kokoskov yönetiminde yaşanan sakatlıklar nedeniyle beklenen performansı gösteremedi. İşte detaylar...

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde çıktığı son 4 maçta sahadan mağlubiyetle ayrılan, Basketbol Avrupa Ligi'nde (EuroLeague) ise geride kalan 14 haftada sadece 5 galibiyet alabilen Anadolu Efes, şu ana kadar beklentileri karşılayamadı.

IGOR KOKOSKOV DÖNEMİ YAKLAŞIK 5 AY SÜRDÜ

Sırp başantrenör Igor Kokoskov, Anadolu Efes'in başında toplam 22 maça çıkabildi.

Lacivert-beyazlılar, 2 Temmuz'da büyük umutlarla göreve getirdiği Kokoskov ile ortaya konulan istikrarsız performans ve kötü sonuçlar nedeniyle 27 Kasım'da yollarını ayırdı.

Anadolu Efes, yaklaşık 5 ay görevde kalabilen 53 yaşındaki başantrenör yönetiminde çıktığı 22 karşılaşmada 11'er galibiyet ve mağlubiyet yaşadı.

KOKOSKOV, İKİNCİ AVRUPA DENEYİMİNDE DE BEKLEDİĞİNİ BULAMADI

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) birçok takımda yardımcı antrenörlük yapan ve Slovenya Milli Takımı'nın başında 2017'de Avrupa şampiyonluğu yaşayan Igor Kokoskov'un kulüpler düzeyindeki ikinci Avrupa deneyimi de başarısızlıkla sonuçlandı.

Sırp başantrenör, 2020-2021 sezonunda Fenerbahçe Beko'da görev yapmıştı. Sarı-lacivertliler, Kokoskov yönetiminde Basketbol Süper Ligi final serisinde Anadolu Efes'e 3-0 kaybederek ikinci olmuştu. Fenerbahçe, normal sezonu 7. sırada tamamladığı Basketbol Avrupa Ligi'nde ise adını Dörtlü Final'e yazdıramamıştı.

SAKATLIKLAR YAKASINI BIRAKMADI

Anadolu Efes, bu sezon yaşanan sakatlıklar nedeniyle önemli oyuncularından beklenen katkıyı alamadı.

Lacivert-beyazlı ekipte Vincent Poirier, Georgios Papagiannis, Rodrigue Beaubois, PJ Dozier ve Shane Larkin ciddi sakatlıklar yaşadı.

Ağustos ayında milli takım kampında dizinde meydana gelen sakatlık sebebiyle operasyon geçiren Fransız oyuncu Poirier, bu sezon henüz forma giyemedi.

Basketbol Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Panathinaikos AKTOR ile oynanan mücadelede şanssız bir şekilde sakatlanan Yunan pivot Papagiannis, sol diz ön çapraz bağındaki yaralanma gerekçesiyle ameliyat edildi ve sezonu kapattı.

Geçen sezonun son bölümünde sol ayağından sakatlanan Beaubois, 3 Kasım'da bu kez sol dirseğinde meydana gelen iltihaplanma nedeniyle operasyon geçirdi.

Dozier, 9 Kasım'da Beşiktaş GAİN ile yapılan müsabakada sağ arka uyluğundan sakatlandı. EuroLeague'in 11. haftasında Bayern Münih ile oynanan karşılaşmada sol kasığından sakatlanan Larkin ise 3 Aralık'ta ameliyat edildi. PJ Dozier'in yeni yıla kadar forma giymesi beklenmezken, milli oyuncu Larkin ise 2026 Şubat'ta sahalara dönebilecek.

YENİ TRANSFERLER BEKLENEN KATKIYI YAPAMADI

Anadolu Efes'in sezon başında kadrosuna kattığı oyuncular beklenen katkıyı sağlayamadı.

Lacivert-beyazlıların ABD'den transfer ettiği kısa forvet Cole Swider ile pota altı oyuncuları Kai Jones ve Brice Dessert, sezonun geri kalan bölümünde fazla süre alamadı.

Yunan basketbolcu Papagiannis, ekim ayında ciddi bir sakatlık yaşarken, Jordan Loyd, Isaia Cordinier ve Nick Weiler-Babb ise istikrarlı bir performans ortaya koyamadı.

Milli oyuncular Şehmus Hazer ile David Mutaf da şu ana kadar beklentileri karşılayamadı.

ERGİN ATAMAN'DAN SONRA BAŞARI GELMEDİ

Anadolu Efes, Ergin Ataman ile yolların ayrılmasının ardından başantrenör konusunda istikrar yakalayamadı.

Lacivert-beyazlı ekip, 2018-2023 yıllarında başantrenörlük görevini üstlenen Ataman yönetiminde üst üste 2 kez (2021, 2022) Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşayarak önemli bir başarıya imza attı.

Anadolu Efes, bu süreçte deneyimli çalıştırıcıyla Basketbol Süper Ligi'nde de 3 kez şampiyonluk ipini göğüsledi.

2022-2023 sezonu sonunda Ergin Ataman ile yolların ayrılmasının ardından lacivert-beyazlılarda 4 başantrenör görev yaptı. Anadolu Efes, 2023-2024 sezonu başından itibaren başantrenörlüğü üstlenen Erdem Can (2023-2024), Tomislav Mijatovic (2023-2024, 2024-2025), Luca Banchi (2024-2025) ve Igor Kokoskov (2025-2026) yönetiminde beklentilerin uzağında kaldı.

BAŞANTRENÖRLÜK İÇİN EN GÜÇLÜ ADAY LASO

Anadolu Efes'te Igor Kokoskov'un yerine en güçlü aday olarak Pablo Laso'nun ismi ön plana çıkıyor.

Kariyeri başarılarla dolu İspanyol başantrenör, son olarak geçen sezon ülkesinin Baskonia takımında görev yaptı.

2023-2024 sezonunda Almanya ekibi Bayern Münih'i de çalıştıran Laso, 2011-2022 yıllarında da Real Madrid'in başantrenörlüğünü üstlendi.

İspanya temsilcisi, Pablo Laso yönetiminde 2 EuroLeague ve 6 lig şampiyonluğu yaşadı.