Sporthal De Basis'te saat 22.00'de başlayacak müsabakayı Martin Stenbock (İsveç), Thomas Andre Gronvik-Transeth (Norveç) hakem ikilisi yönetecek. Turnuvaya 16'lı Finaller Turu'ndan başlayan İzmir temsilcisi deplasmanda galip gelerek, 7 Ocak'ta evinde çıkacağı rövanş maçı öncesi avantaj elde etmek hedefliyor. İzmir ekibi rakibini elemesi halinde bir üst turda C.S. Arcada (Romanya)-SL Benfica (Portekiz) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Efeler Ligi ekibi Altekma Avrupa’daki ilk maçında Sliedrecht'la karşılaşacak
Efeler Ligi ekiplerinden Altekma, tarihinde ilk kez yer aldığı Avrupa arenasında CEV Challenge Kupası'ndaki ilk maçında 10 Aralık Çarşamba günü deplasmanda Hollanda temsilcisi Sliedrecht Sport ile karşılaşacak. İşte detaylar...
Yayın Tarihi: 09.12.2025 - 12:04