Milan'ın dünya yıldızı Galatasaray'a! Transferde büyük müjde
Süper Lig devlerinden Galatasaray'da transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Cimbom'un son olarak Milan'dan o dünya yıldızı ile ilgilendiği öğrenildi. İşte sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandıran habere dair tüm detaylar...
Temsilcimiz Galatasaray son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Monaco ile karşı karşıya geldi. Cimbom bu mücadeleden 1-0'lık skorla mağlup ayrıldı.
Sarı-kırmızılılarda yönetim, bu karşılaşmanın ardından transferde vites yükseltti.
Galatasaray'da transfer gündemine oldukça flaş bir isim geldi. Cimbom'un ilgilendiği futbolcunun Milan formasını terleten RafaelLeao olduğu öğrenildi.
Sabah'ın haberine göre sarı-kırmzılılar, Portekizli kanatın Serie A devindeki performansını yakından takip ediyor. 26 yaşındaki Rafael Leao'nun kulübü Milan'la 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Piyasa değeri 70 milyon Euro olan Rafael Leao, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçlarını izledi ve özellikle Liverpool atmosferinden etkilendi.
Sarı-kırmızılılar, Ocak ayında futbolcu satışı yaparsa, Leao için şartlarını zorlayacak.