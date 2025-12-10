Palaserradimigni Spor Salonu'ndaki maç saat 22.30'da başlayacak. Avrupa arenasında yıllardır yer alan Sassari ilk turda G Grubu'nu 4 galibiyet, 2 mağlubiyetle lider tamamlamıştı. Temsilcimiz Petkimspor da C Grubu'ndan 4 galibiyet, 2 yenilgiyle ikinci sırada çıktı. Petkim bu turdaki ilk iç saha karşılaşmasında ise 17 Aralık Çarşamba günü İspanyol ekibi Casademont Zaragoza'yı ağırlayacak.
Aliağa Petkimspor FIBA Europe Cup'ta Dinamo Sassari'le karşılaşacak
Basketbol Haberleri
Yayın Tarihi: 10.12.2025 - 09:26