Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in ikinci haftasında Zalgiris Kaunas ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Büyük rekabete sahip olan maçta, Başantrenör Sarunas Jasikevicius yönetiminde parkeden 84-81'lik sonuçla yenilgiyle ayrıldı ve sezona 1 galibiyet 1 mağlubiyetle başlamış oldu. Son şampiyon unvanını korumak isteyen Fenerbahçe Beko, 10 Ekim Cuma günü ligin köklü takımlarından Sırbistan ekibi Kızılyıldız'ı ağırlayacak. Mücadele TSİ 20.45'te başlayacak.

1. Periyot sonucu: Zalgiris 29-20 F.Bahçe Beko

2. Periyot sonucu: Zalgiris 43-37 F.Bahçe Beko

3. Periyot sonucu: Zalgiris 65-53 F.Bahçe Beko

4. Periyot sonucu: Zalgiris 84-81 F.Bahçe Beko