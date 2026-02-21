Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında RAMS Başakşehir, deplasmanda Corendon Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Corendon Alanyaspor ile RAMS Başakşehir karşı karşıya geldi.

Alanya Oba Stadyumu'nda oynanan maçta RAMS Başakşehir, deplasmanda Corendon Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti.

Konuk ekibin gollerini 14. dakikada Davie Selke ve 44. dakikada penaltıdan Eldor Shomurodov kaydederken Corendon Alanyaspor'un golünü 67. dakikada Florent Hadergjonaj attı.

MAÇIN ARDINDAN OLUŞAN DURUM

Bu sonuçla birlikte ligdeki son 10 maçında 7. galibiyetini elde eden RAMS Başakşehir, puanını 36'ya yükseltti ve ligde 6. sırada yer aldı.

Corendon Alanyaspor'un ise Süper Lig'de çıktığı son 6 maçta 3. mağlubiyetini aldı ve 26 puanla 10. sırada bulunuyor.

SÜPER LİG'DE GELECEK HAFTA

Süper Lig'de gelecek hafta RAMS Başakşehir evinde TÜMOSAN Konyaspor'u ağırlayacak. Corendon Alanyaspor ise deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

14. dakikada Başakşehir 1-0 öne geçti. Merkezden gelişen atakta, Harit, sol çaprazdan savunma arkasına sarkan Selke'yi topla buluşturdu. Bu futbolcunun şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0

25. dakikada Alanyaspor'un sol taraftan gerçekleştirdiği atakta Hwang, ceza sahası içerisinde Güven Yalçın'ı topla buluşturdu. Güven Yalçın'ın vuruşunda top, az farkla direğin üstünden auta çıktı.

44. dakikada Başakşehir farkı ikiye çıkarttı. Feyzullayev ceza sahası içerinde Ümit Akdağ tarafından düşürüldü. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına gelen Shomurodov, meşin yuvarlığı ağlara gönderdi: 2-0

45+4. dakikada Alanyaspor gole yaklaştı. Sağ kanattan gelişen atakta Hadergjonaj, yerden ceza sahası içerisine gönderdi topla buluşan Güven Yalçın'ın kaleye gönderdiği şutta, meşin yuvarlak savunma oyuncusu Ömer Ali Şahiner'e çarparak direğin yanından az farkla kornere gitti.

Karşılaşmasının ilk yarısı, Başakşehir'in 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

56. dakikada Alanyaspor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta Mounie'nin ceza sahası içerisine ortaladığı topa Meschack röveşata vurdu. Opoku'ya çarpan topu kaleci Muhammed Şengezer kontrol etti.

64. dakikada Başakşehir'de Da Costa, Makouta'dan kaptığı topla ceza sahası içerisine girdi. Da Costa'nın şutu, az farkla direğin yanından auta çıktı.

67. dakikada Alanyaspor farkı 1'e indirdi. Sol kanattan gelişen atakta Ruan'ın ceza sahası içerisine ortaladığı top savunmadan sekerek, sağ çaprazda bulunan Hadergjonaj'a geldi. Bu futbolcunun volesinde top ağlarla buluştu: 1-2

Karşılaşma, RAMS Başakşehir'in 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.