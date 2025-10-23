Nottingham Forest-Porto maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi 3. haftasında sahne İngiltere’de: Nottingham Forest, evinde Porto’yu ağırlayacak. Ange Postecoglou ile yollarını ayırdıktan sonra göreve Sean Dyche’ı getiren İngiliz ekibi, yeni teknik direktörüyle çıkış yakalamayı amaçlıyor. Evindeki maçta hata yapmak istemeyen Nottingham Forest, puanını 4’e çıkartarak moral bulmak istiyor. Deplasmanda mücadele edecek Porto ise Francesco Farioli yönetiminde oldukça etkili bir performans sergiliyor. Portekiz temsilcisi, üst üste üçüncü galibiyetini alarak Avrupa Ligi’nde ses getirmeyi hedefliyor. Peki, Nottingham Forest-Porto maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?