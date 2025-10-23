Atakan Karazor: Tribünlerin coşkusunu hissettik ama...

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olan Stuttgart'ta, milli futbolcu Atakan Karazor açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Mağlubiyete rağmen maçın büyük bölümünde iyi bir performans sergiledik. Birkaç kez rakip ceza sahasına girdik ancak yeterince etkili olamadık. Bazen son pas veya son vuruş eksikti. Fenerbahçe ise üstünlüğünü ustaca korudu. Sahada tribünlerin coşkusunu hissettik ama bu belirleyici olmadı. Çok şey denedik ve şimdi ileriye bakmalıyız. Şimdi Mainz ile iki önemli maçımız var ve ardından Avrupa Ligi'nde de mutlaka kazanmak istiyoruz."