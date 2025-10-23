Stuttgart Teknik Direktörü Sebastian Hoeness, Fenerbahçe’ye karşı alınan sonuçta beklentilerinin daha fazla olduğunu belirterek, "Fenerbahçe’ye karşı İstanbul’da oynamak zor. 3 puanı kazanmayı önceden planlamak zor. Bu atmosfer de takıma yansıdı" dedi.

UEFA Avrupa Ligi 3. haftasında Alman ekibi Stuttgart, İstanbul'da Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Stuttgart Teknik Direktörü Sebastian Hoeness, "Fenerbahçe'nin elde ettiği galibiyetten dolayı kutlarız. Sıkı bir maç oldu. Yoğun ve yüksek kalitede geçen bir maç oldu. Mağlubiyetin de üzüntüsü var. Zaman zaman maçın gidişatını lehimize çevirecek ihtimaller oldu. Değişiklikler yaptık. Basel maçındaki gibi bir sonuç doğdu. Baskısı yoğun, temposu yoğun bir maç oynadık. Fenerbahçe'ye saygı göstermemiz gerekiyor. Onlar da çok istekli, arzulu oynadılar. Sonuçta bizden 1 gol fazla atmış oldular. Son 15 dakikadaki oyunumuzla beraber daha çok pozisyon elde edebilirdik" ifadelerini kullandı.

"İSTEDİĞİMİZ SONUCU ALAMADIK"

İki takımın da yüksek performansla mücadele ettiğine değinen Hoeness, "Takımımıza teşekkür ediyoruz. Yüksek performans sergilediler. Yoğun bir istekle oynadılar. Bu stattan başımız dik ayrılıyoruz. Cesur bir oyun sergiledik. Anlayamadığım Fenerbahçe'nin bir penaltı pozisyonu oldu. Bizim penaltımız iptal edildi. VAR'a gidildi. Gördüğümüz kesin bir temas vardı. Devam eden süreçte oyunu kontrol etmeye başladık fakat istediğimiz sonucu alamadık" diye konuştu.

"STAT ATMOSFERİ TAKIMA YANSIDI"

Alman bir gazetecinin "Takımın havası nasıl?" sorusuna 43 yaşındaki teknik adam, "Elbette üzüntü var. Daha fazlası olabilirdi. Beklentimiz de bu yöndeydi. Fenerbahçe'ye karşı İstanbul'da oynamak zor. 3 puanı kazanmayı önceden planlamak zor. Bu atmosfer de takıma yansıdı" yanıtını verdi.

Hoeness, Türk futbolu adına yönelik soruya, "Türk milli takımını çok iyi yerde görüyorum. Dünyanın iyi takımlarında oyuncuları var" yorumunu yaptı.