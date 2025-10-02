Ludogorets-Real Betis maçı ne zaman ve saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi maçı hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi’nin 2. haftasında Bulgar temsilcisi Ludogorets sahasında İspanyol ekibi Real Betis'i konuk edecek. Turnuvada yoluna devam etmeyi amaçlayan iki takım da ilk karşılaşmalarını kazanmayı hedefliyor. Ev sahibi Ludogorets, taraftarının desteğini arkasına alarak iç sahadaki avantajını lehine çevirmek isterken, Real Betis ise zorlu deplasmandan iyi bir sonuçla ayrılmayı amaçlıyor. Peki, Ludogorets-Real Betis maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? Detaylar haberimizde...