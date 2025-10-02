Bologna-Freiburg maçı ne zaman ve saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi maçı hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi’nin 2. haftasında İtalyan temsilci Bologna, sahasında Alman ekibi Freiburg'u konuk edecek. Turnuvada yoluna devam etmeyi amaçlayan iki takım da ilk karşılaşmalarını kazanmayı hedefliyor. Ev sahibi Bologna, taraftarının desteğini arkasına alarak iç sahadaki avantajını lehine çevirmek isterken, Freiburg ise zorlu deplasmandan iyi bir sonuçla ayrılmayı amaçlıyor. Peki, Bologna-Freiburg maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? Detaylar haberimizde...