Hesap.com Antalyaspor Corendon Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 8 Aralık Pazartesi günü deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak Hesap.com Antalyaspor, maçın hazırlıklarını tamamladı. İşte detaylar...
Yayın Tarihi: 08.12.2025 - 09:37
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde yapılan son antrenman, ısınmayla başlayıp pas ve taktik ağırlıklı çalışma ile sona erdi.
Akdeniz ekibi, 8 Aralık Pazartesi günü Alanya Oba Stadı'nda saat 20.00'da Corendon Alanyaspor'a konuk olacak.