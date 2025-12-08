Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde yapılan son antrenman, ısınmayla başlayıp pas ve taktik ağırlıklı çalışma ile sona erdi.

Akdeniz ekibi, 8 Aralık Pazartesi günü Alanya Oba Stadı'nda saat 20.00'da Corendon Alanyaspor'a konuk olacak.