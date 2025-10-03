Hesap.com Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 5-2'lik skorla kaybettikleri Çaykur Rizespor maçı sonrası açıklamalar yaptı.

İşte Emre Belözoğlu'nun sözleri:

Bu beş golde dört tane bireysel hatamız var. Bu hataların altında yatan şey sadece oyuncu performansı üzerinden değerlendirilmemeli. Benim de kendi adıma çıkarmam gereken paylar var. Başkanla konuşup gereğini yapacağım. Antalyaspor taraftarı merak etmesin. Geçen sene çok zorlu bir süreçte buraya geldik. Son iki hafta hariç işler iyi gidiyordu. Bize karşı bakışı son haftalarda hissediyorum Antalya'da. O yüzden başkanla konuşup gerekeni yapacağım.