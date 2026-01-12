Sezon başında Trabzonspor'dan Sevilla'ya satın alma opsiyonlu kiralık olarak gönderilen Batista Mendy'den Karadeniz ekibi hakkında açıklama geldi.

Foot Mercato'ya konuşan Mendy, "Henüz Trabzonspor ile konuşmadık ama İspanya'da mutluyum. Sezon sonunda neler olacağını göreceğiz, 7 milyon euro'luk bir satın alma opsiyonu söz konusu. Menajerim ve ailem Sevilla ile zaten görüştü; onlara burada kalmak ve kendi hikayemi yazmak istediğimi söyledik." ifadelerini kullandı.

TRANSFERDE OPSİYON

İspanyol basınında yer alan haberlere göre, Sevilla da oyuncunun bu isteğine karşılık vererek satın alma opsiyonunu kullanmak istiyor. Bu bağlamda Sevilla, Trabzonspor ile pazarlık yaparak bu rakamda bir indirim almaya çalışacak.

PERFORMANSI

Bu sezon Sevilla formasıyla 17 maçta görev alan Mendy, 1 gollük katkı sağladı. 26 yaşındaki Fransız oyuncunun piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösteriliyor.

İŞTE O HABER