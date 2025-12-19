Trendyol Süper Lig'in 17. haftasının açılış maçında Kocaelispor ile Hesap.com Antalyaspor karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 2-1'lik skorla ev sahibi Kocaelispor kazandı.
Kocaelispor'a galibiyeti getiren golleri 24. dakikada Hrvoje Smolcic ve 37. dakikada Tayfur Bingöl kaydetti. Konuk ekibin tek sayısı ise 32. dakikada Lautaro Giannetti'den geldi
Bu sonuçla Kocaelispor puanını 23 yaparken, Hesap.com Antalyaspor ise 15 puanda kaldı.
TAYFUR BİNGÖL ATTIĞI GOLDEN SONRA UĞURCAN BEKÇİ TİŞÖRTÜ AÇTI
Tayfur Bingöl attığı golün ardından Ahmet Oğuz ile birlikte, önceki gün silahlı saldırıya uğrayan ve yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren meslektaşı Uğurcan Bekçi'nin fotoğrafının yer aldığı tişörtü tribünlere gösterdi.