Sol bek takviyesi için kolları sıvayan Beşiktaş, Lazio'nun sol beki Nuno Tavares için şartları zorluyor. Portekizli oyuncu için ilk teklifini sunan siyah-beyazlılara Lazio'dan yanıt geldi. İşte detaylar...

Ara transfer döneminde David Jurasek ile yollarını ayırmaya hazırlanan ve sol bek arayışlarına başlayan Beşiktaş'ta gündemdeki isim Nuno Tavares.

25 yaşındaki oyuncu için harekete geçen siyah-beyazlılar, Lazio forması giyen oyuncu için ilk teklifini sundu.

BEŞİKTAŞ'IN TEKLİFİ

Calcio Mercato'da yer alan habere göre, Portekizli oyuncu için 1 milyon euro kiralama bedeli ve 6-7 milyon euro satın alma opsiyonu içeren bir teklif sunan Beşiktaş'a İtalyan ekibinden yanıt geldi.

LAZIO'DAN TALEP

Lazio is bu teklifi yetersiz bularak 25 yaşındaki oyuncu için yaklaşık 15 milyon euro talep ediyor. İtalyan basınında yer alan haberlere göre Lazio'nun bu fiyattan aşağı düşmek istememesinin sebebi, Nuno Tavares için Arsenal'e ödeyeceği %35'lik sonraki satıştan pay maddesi.

ANLAŞMA ŞARTLARI

Beşiktaş'ın, Lazio'ya 12 milyon euro civarında zorunlu satın alma içeren bir kiralama teklifiyle geldiği halde transferde anlaşmanın sağlanabileceği ifade edildi. Sol bek oyuncusu için Suudi Arabistan seçeneğinin de masada olduğu aktarıldı.

PERFORMANSI

Bu sezon Lazio formasıyla 10 maça çıkan ve 533 dakika süre alan Tavares, 1 asistlik performans sergiledi.

İŞTE O HABER