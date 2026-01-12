Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nın 2. haftasında oynayacağı Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü maçı hazırlıklarına başladı. Sakatlığı nedeniyle takımdan bir süreliğine uzak kalan Cengiz Ünder, takımla birlikte yapılan antrenmana katıldı.

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nın 2. haftasında karşılaşacağı Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü maçı hazırlıklarına başladığını duyurdu. Sakatlığı nedeniyle takımdan bir süreliğine uzak kalan Cengiz Ünder, takımla birlikte yapılan antrenmana katıldı.

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:

"Futbol A Takımımız, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ikinci maçında Ankara Keçiörengücü ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına, iki günlük iznin ardından bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.

Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat sürdü. Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın'ın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, dar alanda oynanan minyatür kale oyunlarının ardından taktiksel çalışmalarla sona erdi."