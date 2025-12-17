Trendyol Süper Lig ekiplerinde Hesap.com Antalyaspor, teknik direktör Erol Bulut ile yolların ayrıldığını duyurdu.
Antalyaspor'un açıklaması şu şekilde:
"Teşekkürler Erol Bulut
Teknik Direktörümüz Erol Bulut ve ekibi ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Erol Bulut ve ekibine teşekkürlerimizi sunar, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz."
🙌🏻 Teşekkürler Erol Bulut— Hesap.com Antalyaspor (@Antalyaspor) December 17, 2025
Teknik Direktörümüz Erol Bulut ve ekibi ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Erol Bulut ve ekibine teşekkürlerimizi sunar, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz.#HesapcomAntalyaspor#SevdamızAntalyaspor pic.twitter.com/25MHJJg0Ce