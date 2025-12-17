Trendyol Süper Lig ekiplerinde Hesap.com Antalyaspor, teknik direktör Erol Bulut ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Antalyaspor'un açıklaması şu şekilde:

"Teşekkürler Erol Bulut

Teknik Direktörümüz Erol Bulut ve ekibi ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Erol Bulut ve ekibine teşekkürlerimizi sunar, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz."