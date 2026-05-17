Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Natura Dünyası Gençlerbirliği'ne evinde 3-0 mağlup olan Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke maç sonu açıklamalarda bulundu.

Deneyimli teknik adam, "Transfer konusunda geçen seneden daha zor şartlar bekliyor bizi. Yapılacak şey çok net, görülen eksikler çok net. Başkanımızın isteği ve arzusu çok iyi ama ekonomik şartlar... İstediğimiz oyuncuların gelmesini engelliyor. İşimiz zor ama çalışmaya devam edeceğiz.



Sezon gayet iyi geçti. Daha iyisi olabilir miydi? Çok olumlu bir sezon geçti. İçerideki oyuncuların değerleri de arttı. Avrupa'da bunu göstermek, gösterebilmek... Bu önemli.



Kadromuz... UEFA Kupası'ndaki rakiplere baktığınızda çok aşağılarda. Konferans Ligi'nde belli bir seviyeye kadar yakınız. Bazı takımlardan kalite olarak çok aşağıdayız. Gerçekçi ve doğru şeyleri yaparak çalışmaya devam edeceğiz.



Cuma günü kupayı alırsak, 14 aydır ilk kez mutlu olacağım. Cuma günü olur inşallah o da." ifadelerini kullandı.