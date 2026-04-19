19 Nisan 2026 ÖMER ÜRÜNDÜL













Kalite farkıyla! Fenerbahçe'nin puan kaybından sonra çok rahatlayan Galatasaray, 2. dakikada İcardi'nin golüyle de tam bir moral buldu. Devre boyunca oyunu kontrolde tuttu. Bölüm bölüm ataklar geliştirdi. Takım savunmasını riske atmadı. Bu yarıda hiç kale önü tehlikesi yaşamadı Galatasaray. Devrenin son 10 dakikasında da farkı 2'ye çıkardı. İkinci devrede karşılaşma adeta idman havasında başladı. Çünkü Gençlerbirliği koşuyor, mücadele ediyor ama ofansif düşüncelerinde en ufak bir etkinlik sağlayamıyorlardı. Galatasaray'ın attığı 3. gol, VAR incelemesinden sonra ofsayta takıldı. Bundan hemen sonra da Gençlerbirliği kaleyi bulan ilk şutunda farkı indirdi. Bu gol, Başkent ekibini ateşlerken Galatasaray'da da ani bir sıkıntıya neden oldu. Bu arada teknik direktör Okan Buruk, tam zamanında iki hamle yaptı. Tabii Mauro İcardi'yi de çıkarınca daha dirençli bir takım oluştu ve Gençlerbirliği'nin hırsına pozisyon vermeyerek karşılık verdiler. Sonuçta da istedikleri neticeyi aldılar. Takımın genel görüntüsüne baktığımızda, fizik açıdan son derece güçsüz olan İcardi, erken bir gole imza attı. Vuruş kaliteliydi ama onu takip eden Gençlerbirliğili oyuncu adeta refakatçiydi. Leroy Sane yine bölüm bölüm kalitesini gösterdi. Zaten bu ligde de bunları yapması gereken bir oyuncu. Yunus güçlü değil ama futbolu bildiğinden 1 gol-1 asistle maça damgasını vurdu. Barış Alper Yılmaz, sadece ter attı. Takım savunması ise Gençlerbirliği'nin güzel golü dışında sıkıntı yaşamadı.