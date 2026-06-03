Fenerbahçe'de transfer planları alt üst oldu! Mason Greenwood operasyonunda son gelişme!
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri | Fenerbahçe'de seçim süreci tüm yoğunluğuyla devam ederken, transfer gündemi de giderek daha karmaşık bir hal alıyor; kanat hattı için konuşulan Mason Greenwood ismiyle birlikte Avrupa'nın dev kulübünün cephesinden gelen ciddi ilgi, süreci sarı-lacivertliler açısından daha da zorlaştıran bir tablo ortaya koyuyor. İşte transferdeki son gelişmeler...
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Yayın Tarihi: 03.06.2026 10:08 Güncelleme Tarihi: 03.06.2026 11:51