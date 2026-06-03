"UMARIM MARSİLYA'DA KALABİLİRİM" 11 Mayıs'ta yapılan UNFP Ödülleri (Ulusal Profesyonel Futbolcular Birliği) töreninde Marsilya'da kalmak istediğini dile getiren İngiliz oyuncu, "Bu sezon takım olarak zaman zaman zorlandık, özellikle son aylarda, ancak bireysel olarak iyi bir sezon geçirdiğimi düşünüyorum. Bu takımda harika oyuncular var, bu yüzden bu ödülü almak güzel. Ligue 1 harika bir lig. Muhteşem maçlar oynuyoruz ve benim için oynadığım en iyi liglerden biri. Umarım kalabilirim." ifadelerini kullanmıştı.