19 Nisan 2026 AHMET ÇAKAR













Sane’nin golünde ofsayt yok İlk yarı bitti, G.Saray 2-0 öndeydi, sezonun en rahat maçını oynuyordu. İnanın bana tam bir antrenman maçı. Üstelik Sane'nin çok önemli katkılarıyla G.Saray iki gol buldu. Birinci dakikada problemli golcüsü İcardi ile perdeyi açtılar, sonra da Yunus ile ikiyi buldular. İkinci yarı büyük fark olur diye düşünüyorduk. Gerçekten G.Birliği şu an için Türkiye'nin en kötü takımı. İleride top tutamıyorlar, hücumda çoğalamıyorlar, kısacası hiçbir şey yapamıyorlar derken ikinci yarı başlayıverdi. Yine her şey G.Saray'ın istediği gibi gidiyordu. Hatta Sane ile üçüncü golü buldular ama bu gol ofsayt diye iptal edildi. Ardından da Gençlerbirliği, neredeyse bir kere geldiği G.Saray ceza alanı içinde golü buldu. Rakip ne kadar kötü olursa olsun skor 2-1'e geldiğinde geri kalan dakikalar riskli dakikalardır. O kötü G.Birliği bir kaza golü bulsa belki de G.Saray puan kaybedip İstanbul'a dönecekti. Sonuçta G.Saray F.Bahçe ile farkı yine 4'e çıkarttı ve şampiyonluk yolunda büyük avantajı tekrar eline geçirdi. Gelelim hakemlere... Batuhan Kolak, hem iyi bir hakem hem oyun genelinde iyi bir maç yönetti. Ama G.Saray'ın iptal edilen golünde bence ofsayt yok. Zaten VAR hakemi, gol takdirini ona bıraktı. Yunus ile G.Birliği stoperi yan yanalar, top yanlarından geçiyor ve ofsayt olmayan Sane golü yapıyor. Burada Yunus'un rakibine müdahale ettiğini düşünmüyorum. Bence gol kararı verilmeliydi.