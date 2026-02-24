Milli Takımımızın santrforu kim!

Fenerbahçe dün gece son anlarda eline geçirdiği çok önemli galibiyet fırsatını koruyamayarak ligde bir beraberliğe daha imza attı. Ama bu beraberlik çokönemli bir kayıptı. İlk yarı zaten boşa geçti. Sadece bir korner atılmış, bir yarım pozisyon var. Üstelik de Ederson'un kurtardığı çok net bir tehlike. İkinci devre hemen hemen tek kale oynandı. Yine de üretkenlik yeterince yoktu. Sonra uzatma dakikalarında tam skor avantajı yakalanmışken, 10 kişilik takımdan yenen golşok etkisi yarattı. Şimdi gelelim genel gözlemlerime; Tedesco, o kadar büyük yanlışlar yapıyor ki inanılır gibi değil… Nottingham maçından sonra TRT'deki programımda kendisini yoğun bir şekilde eleştirdim. "Eğer Talisca, Asensio ve Kantebirlikte oynarlarsa Kasımpaşa karşılaşmasıda çok zor geçer, puan kaybıolur" dedim. Çok önemli bir yanlış var. Talisca'dan santrfor olmaz. Bunu ben değil herkes söylüyor. Dün yine hiçbir şey yapmadı. Eğer genç santrforuna güvenmiyorsan ki olabilir, kendisine sorulması lazım, "Milli takımımızın santrforukim!" Tamam nokta santrfor değil ama Kerem Aktürkoğlu oynar. İkinci stoper sakatlanıyor, Mert Müldür'ün girmesi gerekirken oyuna Kante'yi alıyor. Aslında Mert'in orjininde stoperlik de var. Mourinho'nun zamanında bile çok defa bu bölgede oynadı. Sonra bana göre takımın en iyisi Levent'i oyundan çıkardı. Bu da büyük hata… Bir son sözüm de Musaba'ya; 1.5 ay içinde İstanbul'da, Samsun'daki Musaba'nın dublörü oynuyor! Bu gidişatlaFenerbahçe'nin Avrupa kulvarındansonra ligde de işini hiç kolaygörmüyorum. Tedesco'nun büyük yanlışları ve sakatlıklar da cabası.