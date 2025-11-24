Dönüşün hikâyesi

Dünkü maçın en ilginç noktası şuydu; ilk 15 dakikada iki şipşak gollerleRizespor öne geçti. İkinci devre başlarında da kısa bölüm içinde şipşak3 gol F.Bahçe'den geldi. F.Bahçe'nin dünkü maça başlangıcı son derece düşük motivasyonluydu. Sanki rakip çantada keklikti. Son derece ağır bir oyun, iki farklı skor dezavantajına düşüş, ardından devre sonuna kadar baskı, şutlar var ama tek net gol pozisyonu o da Duran'ın. Üretkenlik yoktu! İkinci yarıda üst üste 3 gol geldi. Bu aslında geri dönüşün hikâyesiydi. Ama 3golde de hazırlanmış bir organizasyonyoktu. Sonra bu moralle rakip de zaten 10 kişi kalmıştı. F.Bahçe 5 gole ulaşarak ilk yarıdaki kötü senaryodan hayata dönmüş oldu. Şimdi gelelim Tedesco'nun hatalarına… Çok olumsuz bir ilk yarıdan sonra ikinci devreye hiç oyuncu değişikliği yapmadan başlamak mantık işi değil. Hiçbir şey yapmayan Duran bu kadar dakika nasıl sahada kaldı? Her şeyden önce arkadaşları ile hiç uyumu yok. Bir tane de %100'lük golü kaçırdı. Son değişiklikte rakip eksik ve 2 fark varken takımın temel direği sarı kartlı İsmail'i koruma altına almalıydı. Asensio ikigol attı ama milli arada fizik açıdaneksiğini kapatmamış. Bir gerçek daha var. Birçok kişi de performansından dolayı En Nesyri'yi eleştiriyor, tabii ki hakları var; ama şu anda F.Bahçe'nin santrforuöncelikle En Nesyri'dir.