18 Kasım 2025, Salı ÖMER ÜRÜNDÜL











İspanya puan değil prestij maçımız! A Milli Takımımızın bu gece Sevilla'da oynayacağı maçın puan olarak hiçbir değeri yok. Bizim için prestij maçı. İspanyollar grupta lider, onlar için de hiçbir puan değeri yok ama onların düşüncesi de yenilmezlik rekoru kırmak. İspanya'nın gücü belli. Onlar özel karşılaşma bile olsa her maça kazanmak için çıkarlar. O nedenle bugün de sahaya çıkarken kafalarındaki tek şey kazanmak olacak ve tabi ki grubu gol yemeden tamamlamak isteyecekler. Biz bu kez değişik ve bir hayli eksik bir kadro ile çıkıp mücadele edeceğiz. Bu karşılaşmadaki en önemli nokta, böylesine güçlü bir rakip karşısında taktiksel olarak neler yapabileceğimizi görmek. İdeal kadromuzla çıkmasak da bu mücadeleyi ortaya koyacağımızı tahmin ediyorum. Çünkü bir futbolcu, Ay-Yıldızlı takıma davet edilmişse ve sahaya çıkmışsa o formanın hakkını verecek şekilde oynar. İspanya'nın da başta Yamal olmak üzere eksikleri var ama onlar ciddi bir ekol takımı. Yine de önemli eksikler olunca alışılmış oyun yapıları ufak tefek arızalar gösterebilir.