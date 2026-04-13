Golde ofsayt yok

Galatasaray uzun bir aradan sonra saha ve seyircisi önündeydi. Ligin az gol atan, temaslı, birebir markajlı oyunu seven ve iyi savunma yapan takımı Kocaelispor'a karşı zor bir maçtı. Galatasaray'lı oyuncularda tuhaf bir gerginlik, oyuna soğukluk var. O bilinen ateşli seyirci bile baygın. Barış Alper stoperlerin arasında kayboldu. Jakobs'un asistinde Sane ile atılan gol dışında organize atak yapamadılar. Kocaelispor ikinci yarı Tayfur'un oyuna girmesiyle ayağa paslarla öne çıkarak kombin ataklar geliştirdi ve beraberliği yakaladı. Can Keleş ve Petkoviç hücuma katkı sağladı. Galatasaray son yıllarda en ürkek ve tedirgin maçını oynadı. Kaybetmekten korktuğu için öne geçmesine rağmen maç boyunca bu korkuyu üzerinden hiç atamadı. Kocaelispor bu maçta bir puan almanın yanında genç kaleci Serhat'ı kazandı. Oğuzhan Çakır faul ve kart tespitleri konusunda düşük yüzdeye sahip olan bir hakem. Daha 5'te Serdar Dursun elle oynadı dedi ama 41'de daha fazlasını Abdülkerim yaptı, devam dedi. Nonge'ye çıkan sarı hatalı çünkü Torreira'nın ayağına basmıyor. 22'de ve 59'da Kocaelispor, 28'de de Galatasaray penaltı bekledi devam kararları doğruydu. Majör kararlarda sürekli VAR'a yaslanan bir yapısı olduğu için zaten olsa da sahada veremezdi. Galatasaray'ın golünde ofsayt tartışmaları olabilir lakin çıplak göz bunu çözemez teknolojiye inanmak ve karara saygı duymak zorundayız. Hakemin ilk yarıyı bitiriş şekli modern hakemlikten çok uzak berbat bir uygulama. Dijksteel ve Torreira başta olmak üzere göstermediği sarılar var. Oyunun içinde kaldığı anlar oldu. Kocaelispor'un golünde çizgide ikinci bir oyuncu var, ofsayt yok. Zor maçtan, böylesine gergin iklimde belki ligin kaderini belirleyecek maçtan iyi çıktı.