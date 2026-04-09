09 Nisan 2026 MUSTAFA ÇULCU













Akarsu zorlanmadı Galatasaray atletizmi yüksek oyuncuların arasına İlkay ve Sane gibi iki oyun aklını yerleştirerek direkt galibiyet için çıktığı maçta erken bulduğu gollerle öne geçti. Üçlü savunma yapan Göztepe geçişlerle çıktığında savunmasının arkasında derin özellikle sağ kanatta geniş boşluklar bıraktı. Sallai bu bölgeyi çok etkili kullandı. Biri duran toptan olmak üzere iki golde bu kanattan geldi. İlk golün sahibi Barış Alper santraforda çok iyiydi. Göztepe erken yediği gollerden sonra ilk yarı sonuna kadar şaşkınlık yaşadı, oyundan düştü. Galatasaray ilk yarıda arzulu, istekli, ritimli pas trafiği ve iyi futbol ile oyunun kontrolünü elinde tuttu. İkinci yarı sahada bambaşka bir Göztepe vardı.



Özellikle 45-70 arasında oyun Uğurcan Çakır ile Göztepe hücumcuları arasında geçti. Uğurcan kalesinde devleşti. Okan Buruk'tan Sara ve Jakobs hamleleri geldi. Göztepe'nin yüksek baskılı oynadığı anlarda Galatasaray kornerden üçüncü golü bulunca rahatladı. Zor deplasmandan çok değerli üç puan alarak çıktı ve şampiyonluk yarışında kazasız yoluna devam ediyor. Alper Akarsu, fiziksel ve zihinsel olarak kendince maça bir hazırlık yapmış. Maçı nasıl yöneteceğini kafasında planlamış. Ancak eksiklikleri ve acemilikleri olduğu görüldü. Sakin duruşu artısıydı. Bazı basit temaslara çaldığı fauller kabul görmedi. Saçma sapan kart göstermeden maç tamamlama arzusu ise çağdaş değildi. O hakemlik anlayış 70'li, 80'li yıllarda kaldı. Yıl 2026 Alper Akarsu kardeşim. Maçta hakemi zora sokacak spesifik pozisyon yoktu. Bazı hatalarına rağmen maçtan iyi çıktı.