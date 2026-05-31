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Hakan Safi, dünyaca ünlü teknik adamla anlaşma sağladı!

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi, cumartesi günü Paolo Maldini ile bir araya gelerek Şampiyonlar Ligi finalini yerinde izledi. İkilinin, transfer ve anlaşma sağlanılan teknik direktör hakkında konuştuğu öğrenildi. İşte Safi'nin anlaştığı teknik direktör...

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Hakan Safi, dünyaca ünlü teknik adamla anlaşma sağladı!

Fenerbahçe'de 6-7 Haziran'da gerçekleştirilecek seçim için başkan adayları çalışmalarını sürdürüyor.

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Hakan Safi, dünyaca ünlü teknik adamla anlaşma sağladı!

Hakan Safi, geçtiğimiz günlerde İstanbul'da buluştuğu İtalyan efsane futbolcu Paolo Maldini ile cumartesi günü de bir araya geldi.

Hakan Safi, dünyaca ünlü teknik adamla anlaşma sağladı!

Safi, Paolo Maldini ile PSG-Arsenal Şampiyonlar Ligi finalini protokol tribününden takip etti.

Hakan Safi, dünyaca ünlü teknik adamla anlaşma sağladı!

Dev mücadeleyi seyreden ikilinin, ayrıca transfer edilecek oyuncular ve el sıkışılan teknik adam hakkında da görüştüğü kaydedildi.

Hakan Safi, dünyaca ünlü teknik adamla anlaşma sağladı!

O İSİM CONTE

Sabah'ın haberine göre Hakan Safi, bu yaz Napoli'den ayrıldığını açıklayan Antonio Conte ile anlaşma sağladı.

Hakan Safi, dünyaca ünlü teknik adamla anlaşma sağladı!

KARİYERİ KUPALARLA DOLU

Daha önce Atalanta, Siena, Juventus, İtalya Milli Takımı, Chelsea, Inter ve Tottenham'da da görev yapan Antonio Conte, 1 Premier Lig kupası kaldırırken 5 İtalya Serie A, 2 İtalya Süper Kupası, 1 de İngiltere kupası kazandı.

Hakan Safi, dünyaca ünlü teknik adamla anlaşma sağladı!

Ligde bu sezon Napoli'yi çalıştıran İtalyan hoca, 38 maçta 76 puan topladı ve takımı 58 gol attı, 36 gol yedi.

Hakan Safi, dünyaca ünlü teknik adamla anlaşma sağladı!

GÖREVE HEMEN BAŞLAYACAK

Maldini'nin büyük katkılarıyla İtalyan teknik adam ile el sıkışıldığı, Hakan Safi'nin seçimi kazanması halinde Conte'nin hemen göreve başlayacağı ifade edildi. Napoli'nin başında 91 maçta sahaya çıkan Conte, 1.99'luk puan ortalaması yakaladı.

Hakan Safi, dünyaca ünlü teknik adamla anlaşma sağladı!

OYUN TARZI

Conte genel olarak üçlü savunma düzeni ile takımlarını oynatıyor. 3-4-3 ve 3-5-2 dizilişleri, en çok tercih ettiği sistemler. Oyuncularından yoğun pres yapmasını isteyen, takımı orta sahada kalabalık tutmayı amaçlayan bir oyun görüşü hakim. Rakibe bağlı olarak savunmada taktiksel değişiklikler yapmayı seviyor. Kanat bek tercihlerini hızlı ve agresif futbolculardan yana kullanıyor.

#Hakan Safi #Şampiyonlar Ligi #Fenerbahçe #Antonio Conte
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