Hakan Safi, dünyaca ünlü teknik adamla anlaşma sağladı!

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi, cumartesi günü Paolo Maldini ile bir araya gelerek Şampiyonlar Ligi finalini yerinde izledi. İkilinin, transfer ve anlaşma sağlanılan teknik direktör hakkında konuştuğu öğrenildi. İşte Safi'nin anlaştığı teknik direktör...